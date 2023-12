Jürgen Henn: mul polnud Floras suurt sõnaõigust

Jürgen Hennil võttis aja maha pärast keerukat hooaega ning käis äsja Tenerifel puhkamas, mis on ühtlasi välja kujunenud ka kogu Eesti jalgpallipere puhkamispaigaks, seisab pressiteates.

Vaadates aga tagasi sellele turbulentsele hooaja lõpule, oli Hennil juba varem sisetunne, et see aasta tuleb teistmoodi. «Ma ütlesin meie väravavahile, et see lõpp tuleb kuidagi imelik. Ei osanud mõelda, et nii palju asju kuidagi kokku jookseb,» lisab ta.

Henni sõnul oli tegu täiesti isikliku otsusega peatreeneri kohalt ära tulla ning kuna suvel oli varasemast rohkem stressi, siis tundus, et õige aeg on käes. «Ma tean, kuidas jalgpallis asjad käivad ja palju see nõuab. Olin valmis, et ühel hetkel saab jõud otsa. Protsess õnnestus ehitada nii, et see kestis pikemalt, kui ma olin oodanud.»

Põhjus seisnes siiski ka eriarvamustes juhtkonna ja Henni vahel. «Meeskonnajuhtidel on oma nägemus, mul on oma soovid, aga ma olen aru saanud, et mul ei ole nii suurt sõnaõigust seal,» sõnab ta.

Lisaks toob ta välja selle hooaja lõpetamise, mis meeskonnale ega ka talle just head tunnet ei tekitanud. «Lõpp läks aia taha. Nüüd tehakse suurpuhastus ja kellelgi meeskonnast polnud head tunnet.»