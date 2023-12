Vigastus segab Drelli NBA unistuse täitumist

Erinevad USA uudistekanalid on viimastel päevadel raporteerinud, et Eesti koondise pallurit segab pöidlavigastus. Nii jäi ta eemale viimasest Bullsi duubelmeeskonna mängust, aga ka kahest viimasest põhisatsi partiist.

Tõsi, pole mingit garantiid, et Drell saanuks NBAs esimese mängu kirja. Samas on ta nüüd Bullsiga nii palju seotud, et mängupäevadel leiab tema nime vigastatute listist. Lisaks on meie mees võistkonna juures.