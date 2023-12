Edaspidi kannab Baltikumi ja Soome noori jalgrattureid koondav võistkond kommertsnime Voltas-Tartu 2024 by CCN.

Voltas on Leedu energeetikaettevõte, kes toetas Cycling Tartut ka tänavu, kuid tõstis uueks hooajaks panuseid. Ettevõtte omanik Darius Levickis, kes on muuhulgas ka Leedu jalgrattaliidu president, seadis toetuse tingimuseks, et leedukate osakaalu tuleb tiimis tõsta. Seega kannab järgmisel hooajal Cycling Tartu särki kahe leeduka asemel neli.