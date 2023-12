Argentina jalgpalluril poleks midagi Venemaa passi saamise vastu

«Umbes kuu-poolteist tagasi küsis [klubi spordidirektor] Sergei Kornilenko minu käest sama asja. Ütlesin siis, et minu seisukohast ühtegi takistust pole. Kui mu pere, isa ja mänedžer on sellega samuti päri, siis ühtegi probleemi pole,» sõnas tänavu jaanuaris kodumaalt Racing Clubist Venemaale Samara Krõlja Sovetovi siirdunud argentiinlane.

Samas kinnitas Garre, et konsulteeris juba enne Venemaale siirdumist ülemineku osas perega, kes lükkele rohelise tule andis. «Arutan vanemate ja abikaasaga kõike. Mu naine aitab mind kõigega, ta on alati olemas ja hoolitseb meie ühise tütre eest. Pere on mulle kõige tähtsam siin maailmas. Oleme Samaras õnnelikud.»