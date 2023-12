Eestlane unistab Dakari ralli esikümnekohast: ega me päris mune ja piima vedama ei lähe

Järgmise aasta esimesel reedel antakse start 46. Dakari maratonrallile, mis toimub viiendat korda Saudi Araabias. Kõige vängemas autodele mõeldud klassis T1+ asuvad starti kolm eestlast, kes on seadnud kõrge eesmärgi. Oma teisele Dakarile startivad Urvo Männama ja Risto Lepik ihkavad kohta esikahekümnes, leedulase Benediktas Vanagase kaardilugeja Kuldar Sikk arvab, et õnnestumise korral võiks realistlik olla esikümnekoht. Kõigil neil oli raske katsumuse eel üks deviis – et esimesena lõpetada, tuleb esmalt lõpetada.