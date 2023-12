Konontšuk ja Granada tegid Euroliiga klubil selja prügiseks

Kolmandal veerandil haarati juhtohjad enda kätte veel kindlamalt ning kümne minuti jooksul visati 23 punkti, vastaste 14 vastu. Otsustaval perioodil võideldi hetkeks kätte ka 14-punktiline edu, kuid lõpuks võeti kuuepunktiline võit 81:75.

Esimest hooaega Granadasse kuuluv Konontšuk teenis 11 minutit mänguaega, kuid isiklikku punktiskoori ei avanud. Ta proovis korra kahe- ja kolmepunktiviset, kuid need ei tabanud. Ta noppis aga kaks lauapalli. Cristiano Felicio viskas Granada parimana 16 punkti, üleplatsimeheks kerkis Valencia mängija Brandon Davies 20 silmaga.

Hooaja viienda võidu teeninud Granada on liigatabelis 14. kohal ning väljalangemisohust lahutab neid endiselt vaid üks kaotus. Valencia sai kümne võidu kõrvale hooaja viienda kaotuse ning on neljas. Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste leivaisa Vitoria-Gasteiz Baskonia on kaheksas.