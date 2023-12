VIDEOD ⟩ Anthony Joshua oli nii võimas, et polnud mõtet edasi poksida

Wilder sai profikarjääri kolmanda kaotuse, kui jäi alla Uus-Meremaalt pärit Joseph Parkerile. Eksperdid raporteerisid, et kunagi maailma absoluutsesse tippu kuulnud ameeriklane oli enda hale vari, Parker aga elu parimas vormis.

Ehkki lõpuks võitis maakera kuklapoolelt pärit mees kohtunike ühehäälse otsusega (118:110, 120:108 ja 118:111), polnud kaheksandas raundis kaugel ka nokaut. Muide, lisaks Parkerile on Wilderi suutnud alistada vaid üks mees: Tyson Fury.

Wilder vs. Parker :

Pärast kahel korral Oleksandr Ussõkile kaotamist on Joshua nüüd võitnud kolm matši järjest. Ta on karjääris võitnud 27 võitlust ja kaotanud kolm, Wallini saldo on 26:2.