26-aastane soomlanna sai vigastada Rootsi kõrgliigamängus tema leivaisa HV71 ja Djurgårdeni vahel, kui lendas vastu väravaposti. «Siiani on raske aru saada, mis on juhtunud, et kokkupõrge väravapostiga oli nii tõsine ja tagajärjed nii suured,» kirjutas Hakala veidi vähem kui kuu tagasi Instagramis.

26-aastane Hakala on rindkerest allapoole halvatud, tema käed töötavad, kuid mitte täielikult. «[Kurb pole] mitte ainult see, et ma pean lõpetama hoki mängimise, mis on aastaid olnud minu elust suur osa, vaid võib-olla pean kogu ülejäänud elu ratastoolis istuma.