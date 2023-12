Järjekordne näide, et WRC-ralli võõrustamine toob sisse miljoneid

Sellest 14,6 miljonit oli turismitulu ehk raha, mille jätsid piirkonda inimesed, kes seal ei ela, sedastab Soome Rahvusringhääling. Korraldajate sõnul on see tulu võrreldes 2017. aastaga enam kui kahekordistunud.

Tänavu väisas rallit 267 000 pealtvaatajat, mida on eelmise aastaga 16 protsenti rohkem. Muide, publikust üheksa protsenti moodustasid välismaalased.

Jyväskylä linnapea Timo Koivisto sõnul on ralli MM-etapp turismi mõttes linna kõige märkimisväärsem iga-aastane sündmus. «Meid tuntakse kui rallilinna ja see on hea,» lisas ta.