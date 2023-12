Endise NBA meistri kohutavad esitused tipnesid antirekordiga

Pistons alustas tänavust NBA hooaega kahe võidu ja ühe kaotusega. 30. oktoobril algas nende jaoks nukker seeria, millele ei suudeta enam punkti panna. Nimelt on alates sellest hetkest kaotatud järjepanu 26 kohtumist, millest viimane sündis läinud öösel Brooklyn Netsi vastu. Nets võitis kohtumise 126:115.

«Kõik soovivad võita, kõik vihkavad kaotamist. Seega on praegune periood keeruline. Peame olema realistid. Me ei saa lihtsalt pidevalt samu asju rääkida, et küll järgmine mäng võidetakse. Peame mingi plaani paika panema, seega peame selle esmalt välja mõtlema,» lausus Pistonsi 22-aastane tähtmängija Cade Cunningham.