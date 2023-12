Rovanperä võib ka tänavu jääda Soomes olulise tunnustuseta

Erinevalt Eestist ei valita Soomes aasta mees- ja naissportlast, vaid ühine aasta sportlane. Touru ennustab, et kuigi Rovanperä tegi teist aastat järjest WRC-sarjas puhta töö, siis ei tule ta võitjaks. Ajakirjaniku hinnangul on favoriit hoopis NBA täht Lauri Markkanen, kelle juhtimisel pääses Soome esimest korda korvpalli MM-finaalturniirile.

Rovanperä, kes tuli mullu läbiaega noorimaks WRC-sarja võitjaks, jäi kodumaal toimunud hääletusel alles viiendaks. Kuigi MM-tiitel on nominentidest ette näidata veel vaid parasportlasel Amanda Kotajal, siis ennustab Touru, et 23-aastasele ralliässale see aasta sportlase nimetust ei too.