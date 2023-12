Kowalczyk sattus Poola muutusi kiites rünnaku alla

Sel nädalal hakkas usus valitsus ühena esimestest korrektuure tegema riigimeedias, vallandades rahvusringhäälingu tele ja raadio juhtkonna. See tekitas pahameelt endise võimupartei Seaduse ja õigluse toetajate seas, kes protestisid telejaama peakorteris ja väitsid, et nad kaitsevad sõnavabadust.

Kowalczyk-Tekieli ei varjanud, et on muudatustega rahul. «Tänane õhtu väärib klaasikest Amarone... Saan jälle TVP ajakirjanikega vestelda. Viimase paari aasta jooksul pole südametunnistus lubanud mul anda neile ühtegi intervjuud. Edu selle parandamisel!» kirjutas 2010. ja 2014. aasta taliolümpia kuldmedali omanik Twitteris.