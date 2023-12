Rootslane teenis inglase vastu alles karjääri teise kaotuse 26 võidu kõrvale ning lisaks Joshuale on Wallinile ainsana säru teinud praegune raskekaalu valitseja, teine inglane Tyson Fury.

Soome poksiekspert Jaakko Dahlbacka märkis, et 33-aastast kindameest eristab paljudest tippudest ka tõik, et tal pole selja taga edukat amatöörkarjääri. Profipoksis on Wallin tegutsenud alates 2013. aasta suvest.