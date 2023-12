Ehkki venelased on rahvusvahelistelt võistlustelt tõrjutud, suusatavad nad omavahel ja eelmise nädala keskel toimus Kirovi-Tšepetskis naiste viie km sõit, mille võitis koondislane Anastasia Kulešova, edestades teist rahvusesinduse sportlast Veronika Stepanovat neli sekundit.

Välbele tekitas aga muret kolmanda koha saanud Jelizaveta Maslakova, sest tema koondises pole. «Olen alati mures, kui tippu kerkivad täiesti uued nimed. Kui koondislased või sellele lähedal olevad sportlased on esikolmikus, siis on olukord selline, nagu see olema peaks.»