Tehnilises alas viibinud Klopp kukkus kokkupõrka tagajärjel samuti, aga kinnitas, et tema ei saanud vigastada. «Annaksin talle oma rangluu, et ta jälle terve oleks. Mina olin tol hetkel täiesti korras. Arvasin, et Kostas on samuti, aga ta ütles, et see on katki,» ütles Klopp BBC vahendusel.