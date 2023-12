Nimelt on Prantsusmaa teedel sõidetaval rallil kombeks, et korraldajad ei võta vastu kõiki osalemissoovi avaldanud ekipaaže. Näiteks tänavu sai end kirja panna kuni 90 duot, veidi vähem kui kuu pärast algavaks ralliks tõmmati piir 70 peale.

Olgu öeldud, et sel hooajal teatasid korraldajad võistluse eel, et tegelikult soovis osaleda 100 ekipaaži ehk organiseerijate õnneks ei tulnud just kuigi paljudele ära öelda.