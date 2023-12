Sõja poolt või vastu? Ukraina tennisist abiellub venelasega

Nimelt jagas sotsiaalmeedias kihlumissõnumit Katarina Zavatska, kes on Ukrainat esindanud ka Billie Jean King Cup'il ehk naiskonnavõistluse kõige kõrgemal tasemel.

23-aastane Lutskist pärt Zavatska on parimal juhul hoidnud maailma edetabelis 103. positsiooni, praegu on ta pingerea 172. kohal. Ühtegi WTA-turniiri ta võitnud pole, suure slämmi võistlustel on ukrainlanna jõudnud kolm korda avaringi ja seal alati kaotanud.