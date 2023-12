Ukraina koondise kapten on alates 2019. aastast teeninud leiba Itaalia tipptiimis Perugia, mis on viimasel kahel aastal võitnud klubide MMi ning tänavu valiti Plotnõtski turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Ehkki mõistagi naudib 26-aastane pallilööja edu, on suur hulk mänge kurnav. Plotnõtski elu ei tee lihtsamaks ka tõik, et kuigi Perugia on ametlikult maailma parim klubi, peavad põhimehed pidevalt mängima, sest tiimis on palju vigastusi.