«Ta suutis inimestest maksimumi välja pigistada,» meenutas Ecclestone Schumacheri aega Ferraris. «Teda austati ja kõik kuulasid Michaelit. Kui ta midagi ütles, siis teadsid kõik, et tal on õigus. Schumacher on staar ja ma jään teda alati sellisena mäletama. Igatsen teda.»