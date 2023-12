Ent oluline on muu. «Nagu naine ütles mulle: kõige tähtsam on see, et sa kõnnid ja oled terve. Üks kaitseingel on mul ära kasutatud. Ma ei tea, kas neid mul veel alles on,» mõtiskleb Rehemaa, kes sai koos perega istuda jõululauas.