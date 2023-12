FIA ladvik sai kõvasti raputada

59-aastane Nielsen olevat tundnud, et FIA pole valmis tegema muudatusi, mis tema hinnangul olid vajalikud, et muuta võistluste juhtimise ja kohtunike tööd eesmärgipäraseks. Tema ametisse nimetamist toetasid kõik F1 meeskonnad ja sõitjad ning BBC ajakirjanik Andrew Benson arvab, et on jõulude eel saabunud uudisest šokis.