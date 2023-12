Selgusid Eesti aasta naissportlase nominendid

Aasta naissportlase 2023 nominendid on Nelli Differt (vehklemise EMi 3. koht, Budapesti MK-etapi 3. koht), Eneli Jefimova (ujumise MMi 6. koht 100 m rinnuliujumises, 8. koht 50 m rinnuliujumises, lühiraja EM 1. koht 100 m rinnuliujumises, 2. koht 50 m rinnuliujumises, 8. koht 200 m rinnuliujumises) ja Kristin Tattar (disc-golfi MMi ja EMi 1. koht).

Eestis on aasta sportlasi valitud 92 aastat, esimest korda anti aasta naissportlase tiitel välja 1967. aastal, siis võitis selle kergejõustiklane Laine Erik. 2022. aastal valiti aasta naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Kõige rohkem Eesti aasta sportlase tiitleid on pälvinud Erika Salumäe, kes on vahemikus 1983 kuni 1996 valitud Eesti parimaks koguni üheksal korral.