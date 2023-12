Tegemist on rekordiga, mis puudutab järjestikulisi kaotusmänge ühe hooaja jooksul. Viimati võitis kolmekordne NBA meisterklubi oktoobris peetud hooaja avamängu Chicago Bullsi vastu. Nende praegune võitude-kaotuste seis on sel hooajal 2:28.

27. järjestikulises kaotusmängus sai Pistons vahepeal sisse ka 14-punktilise edu, kuid see neid ei päästnud. Cade Cunningham viskas kokku 41 punkti, neist 37 ühel poolajal, kuid see neid võiduni ei aidanud.