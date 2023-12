Miljardisüst avaldas kriisis Unitedile kohe mõju

Mõnede hinnangul võis Old Traffordil toimunud kohtumises näha natuke Sir Alex Fergusoni aegset Unitedit. 26. minutiks 0:2 kaotusseisu jäänud United võitles edasi ning teise poolaja alguses suudeti Alejandro Garnacho väravatest viigistada.

Võidule aitas Unitedi 20-aastase Taani koondislase Rasmus Höjlundi värav, kes lõpetas oma enam kui 1000 minutit kestnud väravapõua. Just Höjlundi emotsioonid võiduvärava löömise järel olid need, mis ähvardasid Old Traffordi ja seal viibinud punaste kuradite fännid taevasse tõsta.