WRC etapivõitja sai viimasel hetkel kutse olulisele võistlusele

Meeke tuleb Dakaril starti teist korda. «Esiteks on mul väga hea meel, et saan taas osaleda Dakaril, mis on üks kuulsamaid rallivõistlusi. Olin seotud juba 2021. aastal, kuid siis meil oli probleeme. Nüüd tahan kogu kogemuse enda kasuks ära kasutada, et saaksin võistlusest maksimumi võtta,» ütles Meeke.