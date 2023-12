Schumacheri vend: igatsen endist Michaelit

«Ma igatsen oma endist Michaelit. Elu on mõnikord ebaõiglane. Michaelil oli elus sageli vedanud, kuid siis juhtus see traagiline õnnetus,» ütles 48-aastane Ralf Schumacher, kes sõitis samuti F1 sarjas, kuid teda ei saatnud selline edu nagu vanemat venda.

Kümme aastat F1s sõitnud ja kuus etapivõitu noppinud Schumacher ütles, et kuigi tänapäevased meditsiinivõimalused on võimaldanud neil palju ära teha, pole miski enam sama, mis tollal. Michaeli õnnetusest kuulmine oli ka Ralfi enda jaoks dramaatiline kogemus. «Võin öelda, et tema õnnetus oli minu jaoks väga halb ja drastiline kogemus,» ütles Schumacher, kes tänapäeval on F1 teleekspert Saksa Sky Sportsis.

Michael Schumacher on üks kõigi aegade edukamaid vormel 1 piloote, kes on karjääri jooksul võitnud seitse MM-tiitlit. 29. detsembril 2013 kukkus ta Meribeli mägikuurordis suusatades ja sai raske peatrauma. Seejärel pandi ta kunstlikku koomasse ja sellest ajast peale on tema seisundist avalikkusele vähe teada.