Tippmaletaja Atle Grønn ei mäleta, et kunagi varem oleks nii noor maletaja suurmeistrit tiitlivõistlustel võitnud, aga kinnitas, et noorte maletajate vastu pole alati lihtne mängida «Olin ülevalt näost punaseks läinud, nagu Johan Sebastiangi. Sul on sellises matšis võimalik kõik kaotada. Need geeniused lähevad aina nooremaks,» ütles Grønn.