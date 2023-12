Kuigi teoreetiliselt olnuks hingetõmbeks võimalus olemas – viimati mängiti 22. detsembril, uuesti tullakse platsile homme –, otsustati hoopis kõvasti treenida. Põhjus lihtne: viimati võideti Euroliigas 30. novembril. Kaotatud on viis mängu järjest.

«Oli päris intensiivne periood. Me oleme ilmselt Grinchid, kes tiimilt jõulud röövisid. Tean omast kogemusest, et mida rohkem puhkust anda, seda raskem on uuesti mänguks valmis olla,» vahendas 15min.lt Žalgirise peatreenerit Kazys Maksvytist.