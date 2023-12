Mai Narva mängis valitseva maailmameistriga viiki

Võistluste teisel päeval alistas eestlanna esiti indialanna Rout Padmini, seejärel neutraalse lipu all võistleva venelanna Valentina Gunina. Siis pidi Narva tunnistama Hiina suurmeistri Zhu Jineri paremust, aga leppis tema kaasmaalase, valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga viiki.

Kaheksa vooru järel on Narva 5,5 punktiga 117 maletaja konkurentsis 17. kohal. Sama skoori peal on sportlased 11.-18. positsioonini. Liider, neutraalsena võistlev Anastassia Bodnaruk on kogunud seitse silma.