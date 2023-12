Eestlastele tähendusliku NBA klubi enamusosalus müüdi 3,2 miljardi eest

Kolmapäeval teatas uudisteagentuur AP, et Mavericksi aktsiaid on 3,5 miljardi dollari (3,2 miljardi euro) väärtuses müüdud kahele Las Vegase kasiinoäris tegutsevale perekonnale. Kuigi see on kihama löönud meedia nagu võiks praeguse Dallases asuv klubi kolida Nevada kõrbesse, siis seda AP andmetel vähemalt praegu ei juhtu.