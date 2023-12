Röövlid tungisid tippklubi mängija koju ja lõid tema abikaasat näkku

Letellier on PSG varuväravavaht, kuid sellest hoolimata olid vargad võtnud tema kodu selgeks sihtmärgiks. Läinud nädala teisipäeva öösel kell 2 hakkas tööle Põhja-Prantsusmaal elava Letellier’ide kodu turvaalarm.

33-aastane Letellier on PSG kasvandik ning pärast mängimist teistes Prantsusmaa kõrg- ja esiliiga klubides maandus ta 2020. aastal tagasi Prantsusmaa pealinnameeskonnas, kus on ametis kolmanda väravavahina. Väljakul käib ta enamasti PSG duubelmeeskonna eest, kuid on viimastel hooaegadel pääsenud nappideks minutiteks platsile ka Prantsusmaa kõrgliigas.