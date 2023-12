Guardiola Haalandi vigastusest: see on lihtsalt nii valus

Haaland käis City eest viimati väljakul 6. detsembril ning on pärast seda tervisemure tõttu vahele jätnud kuus kohtumist. 23-aastase ja üle 180 miljoni euro väärt mängumehe tagasitulek on aga küsimärgi all. Guardiola loodab, et see juhtub jaanuaris, kuid selles ei saa lõpuni kindel olla.

«Ma olen seda varem öelnud, ma ei ole arst. See on jala stressireaktsioon. See on lihtsalt nii valus. Ta pole nagu Phil Foden, väike ja kõhnake. Erling on hiigelsuur ja pikk, seega on tal vahel raskem. Ta saab varsti terveks ja hakkab jälle mängima,» ütles Guardiola pressikonverentsil, kirjutas Norra ajaleht VG.