«Minu parim Hyundai mälestus on 2020. aasta MM-tiitel meeskondlikus arvestuses. See oli esimene hooaeg Hyundai tiimis. Viimane võistlus toimus Monzas ja see oli üsna pingeline. Pidime tõeliselt pingutama ja miski ei tulnud kergelt, aga lõpuks käis viimasel kiiruskatsel kõik meie tahtmist mööda.