POODIUM ⟩ Lõbus spordiaasta kokkuvõtte Poodiumi erisaates

Poodiumi aastavahetuse erisaade on tõesti eriline. Külalisi on rohkem, mängulisust on rohkem ja loomulikult ka vaidlemist on rohkem. Ka erisaate külalised on erilised ja silmaoaistvad, eriti oma teadmistega. Aasta viimase saate võidu nimel hakkavad võistlema punases tiimis Kairi Rondo ja Martin Rump. Sinisele tiimile proovivad võidu tuua Grete Gaim ja Kaarel Nurmsalu. Kas võidab tiim motosport või tiim talisport?