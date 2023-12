Korvpalli raudmees avaldas oma saladuse

27-aastane Bridges on korvpallur, kes pole oma profikarjääris jäänud eemale üheski kohtumisest. Ta on NBAs käinud väljakul kõigis 423 mängus, kus osalenud ning see teeb temast tõelise raudmehe. NBA raudmehe rekordit hoiab A.C. Green, kes osales järjest 1192 kohtumises. Bridges peaks selle purustamiseks mängima järgmised üheksa hooaega kõikides matšides.