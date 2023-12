«See on imeline, et just mina esindan Google'i 25. aastapäeva videos mootorisporti. Olen sõnatu, et mind kaasati sellesse videosse, kus on näha tõelisi legende, kangelasi ja maailmaraputavaid hetki, mis on jätnud oma jälje ajalukku,» kirjutas ta Instagrami.