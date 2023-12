Kurjategijad rüüstasid kahel ööl järjest Tallinna Kalevi jalgpallihalli

«Kurbusega peame teatama, et jõulude ajal rüüstati meie halli kaks ööd järjest, aga tänu kiirele tegutsemisele ja abile õnnestus hall päästa. Koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Mustamäe linnaosa valitsuse ja Forus Eestiga loodame kahtlusalused peagi tabada,» teatas jalgpalliklubi sotsiaalmeedias.

Jalgpalliklubi lisas, et on pneumohallis turvameetmeid märgatavalt suurendanud ning peagi on koostöös TalTechiga rajatav jalgpallihall vutisõpradele avatud.