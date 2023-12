«Mul on nii palju emotsioone praegu, ma ei suuda neid lausetesse panna. Mul on väga suur au nii suures konkurentsis võita aasta naissportlase tiitel. Mul on väga hea meel, et iga aastaga Eesti sport aina areneb ja peale tuleb uusi noorsportlasi. Naissportlase tiitli võimine on päris raske. Need viimased kümme minutit olid rasked, ma ei ole enne starti ka nii närvis. Olen tõesti väga õnnelik. Soovin tänada veel mu Sillamäe treenerit, kes minuga ujumist üldse alustas, ja vanaisa, kes mind trenni viis,» lausus Jefimova pärast aasta naissportlasele mõeldud Kristjani pälvimist.