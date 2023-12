Hispaania meedia teatel lõi Gündoğan jõutreeningul pea vastu raskust ära. Venemaa portaal Championat vahendab, et vigastuse tekitas hantel.

Kuigi verd oli palju ja vigastus nägi halb välja, ei takista see Gündoğanil jalgpalli mängimist. Nii võib eeldada, et 33-aastane poolkaitsja on 4. jaanuaril võõrsil peetavas Hispaania meistrivõistluste kohtumises Las Palmasega mänguvalmis.