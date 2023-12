Tänaku asendaja ei taha sama reha otsa astuda

Malcolm Wilson ja kogu M-Sport loodab, et 28-aastane Fourmaux on 2024. aastal nende päästeingel. 36 MM-etapil startinud prantslasel pole Rally1-autoga ette näidata just väga häid tulemusi ning 2022. aastal M-Spordis suurte lootustega võimsa võistlusmasina rooli asunud Fourmaux suutis kogu hooaja peale teenida vaid 13 punkti.