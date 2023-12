Rally Estonial võib stardis näha Rally1-autosid

EM-sarjas on reeglite põhjal kõige kiiremaks masinaklassiks Rally2-autod ning Rally1-autod on üldjuhul WRC pärusmaa. Kuid paljud MM- ja EM-rallid kuuluvad ka rahvuslike meistrivõistluste kalendrisse, mis sõltuvalt võõrustava riigi reeglitest võib anda võimaluse tulla starti ka Rally1-autodel.

«Powerstage» podcastis vastas Aava fännide seas tekkinud küsimusele, et Rally Estoniat võivad ka 2024. aastal külastada WRC meeskonnad, et valmistuda kiireteks Läti ja Soome MM-rallideks. Klausel on, et nad ei sõida EM-sarja punktidele, vaid osaleksid Eesti meistrivõistluste arvestuses.