Nelja hüppemäe turneel taas edasipääsu kindlustanud Aigro: loodan veelgi paremaid etteasteid pakkuda

«Ma arvan hüpe oli parem kui Oberstdorfis. Koht on küll halvem, kuid kõik on väga tihe siin Garmischi mäel. Suutsin tehniliselt parem olla ja sellega on juba kõik hästi. Loodaks homme veel paremaid etteasteid teha,» lausus Aigro, kes läheb kommenteeris ka veidi konkurentide ebaedu.

«Raske on teiste eest rääkida, et mis vigu üks või teine tegi. Ega iga hüpe ka parimatel just ideaalselt välja ei tule. Aga eks ta selline raske mägi ole ja vähe hoogu antakse samuti. Nõnda on tagantuule oludes raske kaugele hüpata.»