«Kui Messi lõpetab rahvuskoondisega, ei luba me järgmisena kellelgi number kümmet kanda. See number külmutatakse tema auks,» sõnas alaliidu president Claudio Tapia kodumaa meediale.

Omaette küsimus on muidugi, kas argentiinlastel see ka õnnestub. Sõprusmängudes ja Lõuna-Ameerika (valik)mängudes sellega probleeme esineda ei tohiks, ent MMidega on olukord vähe teine. Pealegi on Argentina korra juba seda trikki üritanud.