Chandlerist kaks aastat noorem McGregor on vabavõitlusmaailma üks suuremaid legende, kes on 28 matšist kaotanud vaid kuus. Iirlase naasmine areenile pole šokk, sest mullu sügisel taasliitus ta USA antidopinguprogrammiga ning UFC määrustes on kirjas, et enne võistlemist peab sportlane vähemalt pool aastat selle nimekirjas olema.