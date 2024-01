Lancia, mis aastatel 1974 kuni 1992 võitis kümme meeskondlikku ja viis sõitjate MM-tiitlit, on WRC-ga taasliitumise plaane pidanud pikalt. Itaalia autohiid kuulub juba pikemat aega Stellantis Groupi, mille all on mitmed rallimaailmaga seotud brändid, nagu Citröen, Peugeot, Fiat jne.