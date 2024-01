«Inimesed oleksid tema pärast läinud läbi tule»

Eelmisel nädalal möödus Michael Schumacheri traagilisest suusaõnnetusest Lõuna-Prantsusmaal kümme aastat. Kuigi seitsmekordne maailmameister on pärast seda olnud avalikkuse pilgu alt eemal, siis seda enam saavad tähelepanud tema kohta tehtud kommentaarid. Tema endine tiimikaaslane Felipe Massa tunnistas, et on Schumacherile tänulik ning kinnitas, et inimesed oleksid tema pärast valmis kõndima läbi tule ja vee.