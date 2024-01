Ferrari andis julgustava sõnumi

Teist hooaega Ferrari tiimipealikuna alustav Vasseur tunnistas, et tulenevalt kolmandat aastat järjest kehtivatest tehnilistest tingimustest ei saa nad auto kallal suuri muudatusi teha, kuid sellest hoolimata on nad otsustanud valmis ehitada sisuliselt uue vormeli.

«Olukorda massiliselt muuta ei saa. Lõpuks on kõik jällegi sekundikümnendike küsimus. See tähendab, et kõik mis meil on võimalik juurde panna on 0,1 või 0,2 protsenti jõudlust. Me ei räägi viiest protsendist.