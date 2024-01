Sel aastal näeb ilmavalgust uus Toyota Yaris Rally2-auto, mille debüüti näeme rallivõistlustel MM-sarja avaetapil Monte Carlos. Nüüd on auto ettevalmistamisel tehtud viimane ja ehk kõige olulisem faas – see läbis Rahvusvahelise autoliidu (FIA) homologeerimisprotsessi.

«Meil on hea meel kinnitada, et Yaris Rally2 on saanud homologatsiooni!» kirjutas Toyota postituses.