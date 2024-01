JÄRELVAADATAV ⟩ Võru Barrus alustas uut aastat magusa võiduga

Liigatabelis on mõlemal klubil nüüd ette näidata seitse võitu, kuid punktivõrdluses jääb siiski peale Ezerzeme, kes on kolmas.

Enne mängu:

Barruse leiab liigatabelis neljandalt kohalt, 12 mänguga on neil ette näidata kuus võitu ja kuus kaotust. Ezerzeme on tabelis täpselt nende ees: seitse võitu ja kuus kaotust.

Võru peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnunl kulus vahepealne jõulupuhkus kõigile ära. «See väike eemalolek oli nii füüsiliselt kui vaimselt vajalik, aitab paremini keskenduda ja toob uue hingamise. Teisipäevast oleme taas ühiselt treeninud ja seis pole väga halb. Suure muutuse pidi üle elama meie brasiillane Renato, kel oli kodumaal 30 kraadi sooja ja kes on Eestisse naastes siin pidanud 50 kraadise muutuse üle elama. Aga ta sai eile (neljapäeval – toim.) villased sokid, nii et vast saab hakkama,» sõnas peatreener, kes tahab Daugavpilsi vastu kindlasti võitu.

«Eelmine mäng olin pettunud selle 3:2 tulemusega, sest tundsin, et olime neist üle. Aga nad on ikkagi tabeli kolmandad ja midagi on nad seal olemiseks ju teinud. Anname vastasele au, aga tahan kindlasti kodus ennekõike võitu, aga loodan ka kolme punkti teenida. Tabeliseisu osas on meil punkte hädasti vaja, et vahed suuremaks ei läheks.»