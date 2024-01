Norralased näitasid Tour de Skil võimu, eestlased kaugel parimatest

Tour de Skid juhib pärast tänast ülikindlalt Amundsen, kelle edu Dønnestadi ja Nyengeti ees on 1.39. Alev (+9.05) hoiab kaks etappi enne suusatuuri lõppu 43. ja Himma (+13.24) 53. positsiooni. Kokku on konkurentsis veel 61 sportlast.